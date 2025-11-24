Come fare perAdempimenti

Imposta sulla rivalutazione Tfr, acconto al 16 dicembre

di Rossella Murica

N. 44

Settimana Fiscale

  • Quando Entro il 16 dicembre

  • Cosa scade Acconto sull’imposta di rivalutazione Tfr

  • Per chi Società di capitali e di persone che detengono il Tfr in azienda, persone fisiche e imprenditori individuali

  • Come adempiere Tramite modello di versamento F24

Argomenti

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. La rivalutazione
  3. 3. Il metodo storico, un esempio
  4. 4. Il metodo previsionale
  5. 5. L’insufficiente versamento e le sanzioni

