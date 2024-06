Imposta di soggiorno, l’invio multiplo va segnalato in dichiarazione

Il 1° luglio, poiché il 30 giugno cade di domenica, è l’ultimo giorno utile per presentare, attraverso il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno, periodo di imposta 2023.

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno (articolo 4 del Dlgs 23/2011) è stato introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica...