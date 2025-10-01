Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Imposta sostitutiva sui premi di produttività01 Ottobre 2025Continua a leggere NT+ FiscoProva 1 mese a 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale Contenuti esclusivi sempre aggiornati Il Sole 24 ORE edizione digitale Schede e approfondimenti operativi Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediGli ultimi contenuti di Settimana Fiscale01 Ottobre 2025Dagli Ias/Ifrs agli Oic, la fattibilità e le implicazioni del cambio di frameworkdi Michele Bellocchio e Davide Paolucci01 Ottobre 2025Trust estero e beneficiari individuati, una lettura critica dell’orientamento amministrativodi Andrea Vasapolli30 Settembre 2025Conferimenti societari, quando è possibile evitare la perizia giuratadi Emanuele Pistone e Roberto Santini30 Settembre 2025Reverse charge nei settori trasporto e logistica, il modello per l’esercizio dell’opzionedi Giulia Amici e Simona Ficola29 Settembre 2025Nuovo ravvedimento per il concordato 2025-26, pronte le istruzionidi Lorenzo Lodoli e Federica Polsinelli