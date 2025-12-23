Imposta di successione sul saldo reale del conto corrente
Rilevante il momento in cui le operazioni si sono perfezionate
Nella determinazione dell’imponibile dell’imposta di successione relativa a conti correnti bancari, prevale la realtà sostanziale delle operazioni perfezionate sulla mera risultanza contabile. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 318 del 23 dicembre 2025, intervenendo su una questione di frequente riscontro nella prassi, concernente l’individuazione del saldo rilevante di un conto corrente bancario alla data del decesso del correntista.
Il caso esaminato trae origine...
