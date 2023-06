Imposte sui redditi e Irap, alla cassa i contribuenti non Isa di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Ultimi giorni per i contribuenti non soggetti agli Isa, per pagare il saldo 2022 e il primo acconto per il 2023, delle imposte sui redditi e dell’Irap. Scade il 30 giugno, il termine per i versamenti, che potranno anche essere fatti dal primo al 30 luglio 2023, con la maggiorazione fissa dello 0,40%. Due i metodi di calcolo per determinare l’acconto: lo “storico” basato sui dati dell’anno precedente, e il “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l'acconto. L’acconto non ...