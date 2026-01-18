Impresa estinta, contro l’ex socio servono avviso e prove «autonomi»
La responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica
La responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica. Tale responsabilità colpisce i soci che:hanno ricevuto nel corso dei due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali; hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, entro il limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Questa responsabilità, di natura civilistica determinata dall’ingiustificato...
