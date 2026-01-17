Imprese, addio all’obbligo sui dati degli aiuti pubblici
Niente indicazione in bilancio o sul sito aziendale per importi oltre 10mila euro. Stop a duplicazioni: le informazioni devono già essere rese note dalle Pa
Verrà meno l’obbligo per le imprese di pubblicare nel proprio bilancio o sul sito aziendale le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi, ricevuti da pubbliche amministrazioni - qualora l’importo totale superi i diecimila euro annui - trattandosi della duplicazione di una informazione che l’amministrazione concedente ha già l’obbligo di segnalare sul proprio sito internet o portale web. È quello che prevedono le prime bozze del decreto Pnrr che dovrà arrivare all’esame di uno dei prossimi...