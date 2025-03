Imprese soggette a Isa, le complessità nei bilanci 2024 e 2025 con Ires premiale e concordato biennale

La contestuale applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale e dell’Ires premiale potrebbe portare ad elementi di complicazione in sede di predisposizione dei bilanci relativi agli anni d’imposta 2024 e 2025 da parte di alcuni soggetti Ires. Il tema offre alcuni spunti di carattere operativo, ravvisabili dal testo di legge, con l’obiettivo di supportare le imprese in procinto di chiusura dei bilanci 2024 e che stanno già facendo alcune considerazioni sull’anno 2025.

Il concordato preventivo biennale

In attuazione della legge 111/2023 di delega al Governo per la riforma fiscale, gli articoli 6-39, del Dlgs 13/2024, hanno introdotto il concordato preventivo biennale per i lavoratori autonomi e le imprese soggetti agli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) o in regime forfettario.

Possono essere quindi oggetto di Cpb i redditi di lavoro autonomo, i redditi di impresa, il valore della produzione Irap.

Il meccanismo applicativo del Cpb si basa sull’individuazione di un reddito proposto...