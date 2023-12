Imu, i chiarimenti del Mef per fabbricati collabenti e rurali strumentali

Con la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023 il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Imu, affermando che i fabbricati “collabenti” (diroccati) non sono assoggettabili all’imposta municipale anche dopo l’entrata in vigore della legge 160/2019; il regime agevolato previsto per i fabbricati rurali strumentali è oggettivo e non consente di richiedere ulteriori requisiti; l’esenzione dall’Imu scatta anche in caso di conduzione associata di terreni.