Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza
Sulla questione dell’esenzione per l’ex consorte che si è trasferito in ottemperanza del giudice c’è ancora contrasto interpretativo
Il problema sottoposto dal lettore è ancora oggi fonte di contrasto interpretativo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la normativa (articolo 1, comma 741, let. c), legge 160/2019) assimila all’abitazione principale la casa familiare assegnata al «genitore affidatario dei figli», a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Fino al 2019, invece, la normativa assimilava all...