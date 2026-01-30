L'esperto rispondeImposte

Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza

Sulla questione dell’esenzione per l’ex consorte che si è trasferito in ottemperanza del giudice c’è ancora contrasto interpretativo

di Pasquale Mirto

La domanda

Due coniugi sono comproprietari di un immobile esente dall'Imu in quanto adibito ad abitazione principale. Si chiede se, nel caso di sentenza di separazione intervenuta tra i suddetti coniugi, spetti l'esenzione dell'Imu al coniuge che, ottemperando alla pronuncia del giudice, abbia lasciato l'abitazione, trasferendosi altrove e cambiato la residenza. Si chiede inoltre se vi sia l'obbligo di segnalare tale circostanza al Comune dove è ubicato l'immobile in parola.

Il problema sottoposto dal lettore è ancora oggi fonte di contrasto interpretativo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la normativa (articolo 1, comma 741, let. c), legge 160/2019) assimila all’abitazione principale la casa familiare assegnata al «genitore affidatario dei figli», a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Fino al 2019, invece, la normativa assimilava all...

