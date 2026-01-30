Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza

La domanda

Due coniugi sono comproprietari di un immobile esente dall'Imu in quanto adibito ad abitazione principale. Si chiede se, nel caso di sentenza di separazione intervenuta tra i suddetti coniugi, spetti l'esenzione dell'Imu al coniuge che, ottemperando alla pronuncia del giudice, abbia lasciato l'abitazione, trasferendosi altrove e cambiato la residenza. Si chiede inoltre se vi sia l'obbligo di segnalare tale circostanza al Comune dove è ubicato l'immobile in parola.