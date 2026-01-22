Imu e Tari, la rottamazione attende le scelte dei Comuni
Gli enti possono prevedere definizioni agevolate delle proprie entrate. Misura delle riduzioni e condizioni di accesso saranno differenziate
Partita la fase operativa della rottamazione quinquies, molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate, nella prospettiva di una possibile regolarizzazione delle posizioni debitorie. La speranza è che gli enti territoriali adottino strumenti idonei a ridurre anche il contenzioso prevedendo percorsi di chiusura concordata delle controversie.
Infatti Imu, Tari e altri tributi locali, rappresentano oggi una quota significativa del contenzioso tributario...