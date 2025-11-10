Imposte

Imu, nuovo prospetto per le aliquote 2026 con più differenziazioni

Da mercoledì 12 novembre i Comuni possono iniziare a caricare il riepilogo simulato

di Pasquale Mirto

Aggiornato il prospetto delle aliquote Imu utilizzabile per l’anno 2026, che prevede ulteriori possibilità di differenziazione delle aliquote. A stabilirlo è il decreto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, datato 6 novembre 2025.

Il comunicato del dipartimento delle Finanze, che accompagna la diffusione del decreto, precisa che l’applicazione...

