Imu, nuovo prospetto per le aliquote 2026 con più differenziazioni
Da mercoledì 12 novembre i Comuni possono iniziare a caricare il riepilogo simulato
Aggiornato il prospetto delle aliquote Imu utilizzabile per l’anno 2026, che prevede ulteriori possibilità di differenziazione delle aliquote. A stabilirlo è il decreto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, datato 6 novembre 2025.
Il comunicato del dipartimento delle Finanze, che accompagna la diffusione del decreto, precisa che l’applicazione...
