In caso di fusione si trasferiscono i crediti da superbonus dell’incorporata

La domanda

Alfa Srl ha sulla sua piattaforma crediti superbonus 110 (articolo 119, Dl 34/2020) e sismabonus (articolo 16, Dl 63/2013). A dicembre Alfa Srl viene incorporata in Beta Srl. A seguito di fusione, come ci si deve comportare per le future opzioni di utilizzo in compensazione o, alternativamente, di cessione di tali crediti ad un istituto? Ci sono comunicazioni specifiche da effettuare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o tali opzioni dovranno essere effettuate, anche per gli anni futuri, dal cassetto fiscale dell’ormai “estinta” Alfa incorporata? Sulla base di quanto espresso nella eisposta interpello 218/2023 (pur trattando di compensazione in F24), riteniamo che l’incorporante subentri a titolo universale nei diritti e che, pertanto, tali opzioni proseguiranno sul cassetto fiscale dell’incorporata senza la necessità di procedere ad alcuna comunicazione specifica relativamente all’operazione di fusione e al conseguente subentro sui crediti.

A. I. - Bergamo