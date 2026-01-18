Incentivi ai manager, verifica complessa per i carried interest tra i redditi finanziari
Solo il rispetto dei paletti fissati dal Dl 50/2017 assicura l’aliquota del 26%. Marcia indietro dei giudici e dell’Agenzia sui prestiti che coprono l’investimento
Nei piani di incentivazione per i manager, sia dipendenti sia amministratori, la modalità più utilizzata nelle operazioni poste in essere dai fondi di private equity e nelle operazioni di M&A, è quella che prevede l’erogazione di extra-rendimenti, i carried interest. Puntano a incentivare i manager alla creazione di valore aziendale tramite l’attribuzione di strumenti finanziari da cui si possano trarre rendimenti più che proporzionali rispetto alla quota di capitale sottoscritta; ciò tipicamente...