Incentivo per nuove attività strategiche aperto anche ai liberi professionisti
Ministero del Lavoro e Inps ampliano la platea e indicano una nuova finestra per l’invio delle domande
L’incentivo per l’avvio di una nuova attività in settori strategici, introdotto dal decreto Coesione, può essere chiesto anche dai liberi professionisti. Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio 270/2026 a seguito dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro.
Il contributo è pari a 500 euro mensili corrisposto in forma anticipata per tre anni, non oltre il 2028, a beneficio degli under 35 disoccupati...
Dichiarazione Iva e certificazione unica, software in aggiornamento dopo la pubblicazione dei modelli 2026
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware