Incompatibilità, sì al ruolo di trustee e protector, no al socio accomandatario di Sas Tre pronto Ordini del Consiglio dei commercialisti sulle attività ammesse per gli iscritti: via libera a chi gestisce i beni altrui o sorveglia il gestore, impossibile il ruolo di socio accomandatario. La precisazione sull’attività di B&b