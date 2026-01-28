India e Mercosur, via i dazi per lo sviluppo sostenibile

In un panorama globale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche, l’Unione Europea consolida la propria strategia di politica estera puntando su accordi di libero scambio (Als) ambiziosi e strategici che rappresentano leve fondamentali per rafforzare legami politici e affermare un modello di apertura economica e di un commercio che vuole continuare a basarsi sulle regole.

I due negoziati con India e Mercosur incarnano esattamente questa visione strategica. Sebbene diversi per genesi...