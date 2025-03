Industria 4.0, aliquota ridotta oltre il 20% prenotato

Per gli investimenti 4.0 con prenotazione in un determinato anno, l’importo degli oneri accessori che porta il costo totale oltre la quota coperta dall’acconto del 20% sconta il credito d’imposta con la percentuale dell’anno successivo, ma resta salvo il maggior credito sull’ammontare prenotato. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta 60/2025 che ufficializza un’analoga istruzione formulata nel corso di Telefisco 2019. Occorre però che gli oneri eccedenti non fossero preventivabili alla...

