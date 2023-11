Inps e crediti, stretta sulle compensazioni negli F24 di Luca De Stefani

Dal 2024, sarà più breve il periodo in cui i commercianti, gli artigiani e i professionisti iscritti alla gestione separata, potranno utilizzare in compensazione in F24 i crediti Inps che verranno generati dal quadro RR del modello Redditi PF. Dovranno aspettare il decimo giorno successivo all’invio del modello dichiarativo da cui emergono questi crediti.

Dal 1° gennaio 2024, in base al Ddl di Bilancio, la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell’Inps potrà essere effettuata:

1) dagli...