Installazione infissi, fattura senza Iva dalla società Ue e poi integrazione in reverse charge

La domanda

Una società con sede nella Ue invia i suoi dipendenti in Italia per effettuare dei servizi di montaggio/installazione di serramenti su un immobile in Italia, emette fattura a favore di società italiana come servizio intracomunitario. La permanenza sul cantiere è inferiore a 182 giorni. Si chiede se invece sia tenuta a identificarsi ai fini Iva in Italia trattandosi di un servizio in deroga (effettuato su un immobile) e non trova applicazione la regola generale dell'articolo 7-ter.

L. L. BG