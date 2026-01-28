Installazione infissi, fattura senza Iva dalla società Ue e poi integrazione in reverse charge
La società con sede nella Ue che invia i propri dipendenti per effettuare servizi di montaggio/installazione di serramenti su un immobile situato in Italia è tenuta a identificarsi ai fini Iva nel nostro Paese
Nel caso descritto, la società con sede nella Ue che invia i propri dipendenti in Italia per effettuare servizi di montaggio/installazione di serramenti su un immobile situato in Italia, è tenuta ad identificarsi ai fini Iva in Italia, in quanto si tratta di un servizio relativo a un immobile ubicato nel territorio italiano. Infatti, in base all'articolo 7-quater, comma 1, lettera a) del Dpr 633/1972, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le prestazioni relative alla preparazione...