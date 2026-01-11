Intangibili, ok alla deduzione solo dopo impairment contabile
Nuovo regime per i beni iscritti dai soggetti Ias/Ifrs dal periodo d’imposta 2026. Ci saranno riflessi anche sulla convenienza delle opzioni di riallineamento
La manovra per il 2026 cambia in via sperimentale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il regime di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, iscritti nei bilanci Ias/Ifrs nel medesimo periodo d’imposta (articolo 1, comma 131, lettera c), della legge 199/2025).
L’intervento normativo riguarda i soli soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs...