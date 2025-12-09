Intelligenza artificiale, compliance e due diligence: modelli 231 «evoluti» a supporto della sicurezza aziendale

L’adozione massiva di piattaforme cloud, la diffusione del lavoro ibrido e l’ingresso dell’Ai generativa nei processi quotidiani hanno trasformato la superficie di attacco in un organismo vivo, in continua mutazione. È in questo scenario che l’intelligenza artificiale smette di essere un semplice supporto e diventa un presidio strutturale, capace di ridefinire il perimetro stesso della sicurezza aziendale.

I sistemi basati su machine learning non si limitano più a rilevare firme note o anomalie isolate...