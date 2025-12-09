L'esperto rispondeImposte

Intonaco e tinteggiatura del muro esterno: niente bonus Irpef nelle singole unità immobiliari

Gli interventi sono considerati di manutenzione ordinaria e sono quindi detraibili al 36-50% solo se eseguiti su parti comuni condominiali

di Marco Zandonà

La domanda

Nei prossimi giorni dovrò eseguire lavori di manutenzione di un mio appartamento, che saranno ultimati entro quest’anno. Tali lavori consistono nel rifacimento dell’intonaco che riveste il muro esterno del mio appartamento e la correlata tinteggiatura. Non ci sarà nessuna modifica o trasformazione del muro, ma solo il ripristino dell’intonaco e della copertura deteriorati. L’immobile è una seconda casa, che non fa parte di un condominio. Chiedo pertanto: 1) se tali lavori costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria; 2) se possono beneficiare di detrazione fiscale ai fini Irpef e in che misura; 3) e quali sono gli eventuali adempimenti e le cautele da osservare per fruire di tali detrazioni.
D. V. - MB

Nel caso descritto, i lavori di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura del muro esterno dell’appartamento sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, in quanto non comportano alcuna modifica o trasformazione del muro stesso, ma solo il ripristino delle finiture deteriorate. Ciò premesso, per gli interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari non facenti parte di un condominio - come nel caso dell'appartamento in questione - non è prevista alcuna detrazione fiscale...

