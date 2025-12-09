Intonaco e tinteggiatura del muro esterno: niente bonus Irpef nelle singole unità immobiliari
Gli interventi sono considerati di manutenzione ordinaria e sono quindi detraibili al 36-50% solo se eseguiti su parti comuni condominiali
Nel caso descritto, i lavori di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura del muro esterno dell’appartamento sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, in quanto non comportano alcuna modifica o trasformazione del muro stesso, ma solo il ripristino delle finiture deteriorate. Ciò premesso, per gli interventi di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari non facenti parte di un condominio - come nel caso dell'appartamento in questione - non è prevista alcuna detrazione fiscale...