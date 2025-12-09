Intonaco e tinteggiatura del muro esterno: niente bonus Irpef nelle singole unità immobiliari

La domanda

Nei prossimi giorni dovrò eseguire lavori di manutenzione di un mio appartamento, che saranno ultimati entro quest’anno. Tali lavori consistono nel rifacimento dell’intonaco che riveste il muro esterno del mio appartamento e la correlata tinteggiatura. Non ci sarà nessuna modifica o trasformazione del muro, ma solo il ripristino dell’intonaco e della copertura deteriorati. L’immobile è una seconda casa, che non fa parte di un condominio. Chiedo pertanto: 1) se tali lavori costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria; 2) se possono beneficiare di detrazione fiscale ai fini Irpef e in che misura; 3) e quali sono gli eventuali adempimenti e le cautele da osservare per fruire di tali detrazioni.

D. V. - MB