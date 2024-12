Investimenti 2025 in beni immateriali senza il credito 4.0

Niente crediti nel 2025 per gli investimenti in beni immateriali, ma si può ancora utilizzare la coda temporale per gli ordini del 2024. La legge di bilancio 2025 cancella il bonus del 10% per chi acquista software 4.0 dopo il prossimo 31 dicembre. Per i beni materiali, scatta un tetto di spesa di 2,2 miliardi, con assegnazione dei crediti in base all’ordine cronologico delle domande. Resta il beneficio automatico per chi ha prenotato gli investimenti entro la data di pubblicazione della legge di...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi