Investimenti, ammessi i beni prenotati nel 2025
Le regole per applicare l’iperammortamento
Investimenti effettuati nel 2026 con iperammortamento anche per contratti col fornitore conclusi entro la fine dello scorso anno. Solo la fruizione dei crediti di imposta 4.0 previsti dalla legge 178/2020 per investimenti effettuati nel primo semestre 2026 è in grado di azzerare la nuova agevolazione.
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Come per le precedenti agevolazioni, la data in cui l’investimento si considera realizzato va ricercata applicando i criteri...