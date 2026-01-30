Iperammortamento tra le variazioni del modello Redditi
Al debutto il nuovo regime sulle plusvalenze relative a beni strumentali
Le bozze dei modelli dichiarativi sono state aggiornate alla luce dei recenti provvedimenti della legge di Bilancio 2026 (legge 199/25). Pertanto ai fini della campagna dei modelli dichiarativi da effettuarsi nel corso del 2026 viene posto un ulteriore tassello rispetto ai primi modelli diffusi il 19 dicembre 2025 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 dicembre 2025).
Per ciò che concerne il modello redditi società di capitali 2026 vediamo le principali modifiche apportate. Viene aggiunta la casistica del...