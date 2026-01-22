Iperammortamento, il perimetro punta a includere i Paesi G7
Restano da sciogliere i nodi sui criteri di determinazione dell’origine per i produttori extra Ue
Potrebbe allargarsi ai Paesi del G7 il perimetro territoriale dei beni strumentali agevolabili con il nuovo iperammortamento. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sul vincolo made in Ue introdotto dalla legge di Bilancio 2026 sarebbe forte il pressing per sollecitare una modifica che consenta l’accesso al beneficio anche per i macchinari prodotti negli Stati Uniti.
L’emendamento in discussione estenderebbe il requisito di origine territoriale – attualmente limitato agli Stati membri dell’Unione...