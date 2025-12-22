Iperammortamento, più tempo ma senza maggiorazione green
Vantaggi per gli investimenti effettuati dal 2026 al 30 settembre 2028. Scompare l’ulteriore incremento di aliquota per efficienza energetica
La reintroduzione dell’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 prevista nel Ddl di Bilancio esce dall’esame in commissione Bilancio al Senato profondamente modificato rispetto alla versione bollinata del 22 ottobre del testo entrato in Parlamento. Un intervento che, se da un lato estende significativamente l’orizzonte temporale dell’agevolazione, dall’altro ne ridimensiona l’ambizione originaria sul fronte della transizione ecologica. A completare il quadro, due disposizioni...