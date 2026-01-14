Iperammortamento, rilevante il momento della consegna del bene non dell’ordine
Il provvedimento trasmesso dal Mimit al Mef definisce i passaggi operativi: rileva la data di consegna del bene, non quella dell’ordine. Per i software dichiarazione del produttore con soglia del 50% di sviluppo in territorio Ue/See
Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull’iperammortamento 2026 è stato trasmesso al ministero dell’Economia per il concerto. Seguiranno il vaglio della Corte dei conti e la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Successivi decreti direttoriali definiranno l’apertura della piattaforma Gse e la modulistica. Il provvedimento scioglie alcuni nodi interpretativi lasciati aperti dalla legge di Bilancio.
Il momento di effettuazione: rileva la consegna
Il decreto stabilisce che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati in base al Tuir...