Iperammortamento, rilevante il momento della consegna del bene non dell’ordine

Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull’iperammortamento 2026 è stato trasmesso al ministero dell’Economia per il concerto. Seguiranno il vaglio della Corte dei conti e la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Successivi decreti direttoriali definiranno l’apertura della piattaforma Gse e la modulistica. Il provvedimento scioglie alcuni nodi interpretativi lasciati aperti dalla legge di Bilancio.

Il momento di effettuazione: rileva la consegna

Il decreto stabilisce che le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati in base al Tuir...