Irap sui dividendi, la partita è aperta anche per le assicurazioni

La sentenza della Corte di giustizia Ue del 1° agosto scorso nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, che ha stabilito che l’Irap assolta sui dividendi di fonte unionale da banche e società finanziarie è contraria al diritto Ue, riverbererà i suoi effetti anche sulle compagnie assicurative che hanno un regime di tassazione Irap di questi proventi analogo.

La sentenza

Ma facciamo un passo indietro. Con tale sentenza è stato in particolare stabilito che il regime Irap dei dividendi distribuiti da società figlie...