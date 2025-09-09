Ires premiale, come beneficiare dell’aliquota agevolata per il 2025

Quando In sede di liquidazione dell’Ires dovuta sui redditi dell’esercizio fiscale successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per la generalità delle imprese il 2025)
Cosa scade Accesso alla c.d. Ires premiale, la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota ordinaria Ires in via transitoria per il 2025
Per chi I soggetti Ires che soddisfano i vincoli patrimoniali di accantonamento degli utili che effettuano, dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026, investimenti “rilevanti” in beni 4.0 e/o 5.0, che realizzano incrementi occupazionali e non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni
Come adempiere Verificando il rispetto di tutte le condizioni di accesso ed evitando di incorrere nelle cause di decadenza