Ires premiale, come beneficiare dell’aliquota agevolata per il 2025

di Roberto Bianchi e Debora Reverberi

  • Quando In sede di liquidazione dell’Ires dovuta sui redditi dell’esercizio fiscale successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per la generalità delle imprese il 2025)

  • Cosa scade Accesso alla c.d. Ires premiale, la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota ordinaria Ires in via transitoria per il 2025

  • Per chi I soggetti Ires che soddisfano i vincoli patrimoniali di accantonamento degli utili che effettuano, dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026, investimenti “rilevanti” in beni 4.0 e/o 5.0, che realizzano incrementi occupazionali e non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni

  • Come adempiere Verificando il rispetto di tutte le condizioni di accesso ed evitando di incorrere nelle cause di decadenza

Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. I soggetti beneficiari
  3. 3. I vincoli patrimoniali
  4. 4. Gli investimenti “rilevanti”
  5. 5. L’incremento occupazionale
  6. 6. Il beneficio fiscale derivante dall’Ires premiale

