Ires premiale, le regole per il consolidato e per la trasparenza fiscale

di Michele Brusaterra

Il decreto ministeriale 8 agosto 2025 ha dato attuazione all’istituto dell’Ires premiale, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, prevedendo anche le regole per i soggetti che adottano il regime del consolidato fiscale o quello della trasparenza fiscale, con un particolare trattamento di favore per le perdite dei periodi d’imposta precedenti e per quelle dell’esercizio in corso.

Il consolidato fiscale nazionale e mondiale

In attesa dell’attuazione dei principi...

I punti chiave

  1. Il consolidato fiscale nazionale e mondiale
  2. La trasparenza fiscale e il coordinamento con l’istituto Cfc
  3. I punti salienti

