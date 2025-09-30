Ires premiale, le regole per il consolidato e per la trasparenza fiscale
Il decreto ministeriale 8 agosto 2025 ha dato attuazione all’istituto dell’Ires premiale, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, prevedendo anche le regole per i soggetti che adottano il regime del consolidato fiscale o quello della trasparenza fiscale, con un particolare trattamento di favore per le perdite dei periodi d’imposta precedenti e per quelle dell’esercizio in corso.
Il consolidato fiscale nazionale e mondiale
In attesa dell’attuazione dei principi...