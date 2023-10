Irpef, ipotesi taglio agli sconti per i redditi da 100mila euro di Marco Mobili e Gianni Trovati

Rischio sforbiciata per gli sconti fiscali sulle spese legate a assicurazioni, sport, scuola e università, almeno per i redditi più alti. O di addio tout court, per tutti, alle detrazioni del costo di accademie e conservatori o dei canoni di affitto degli studenti fuorisede. Ma la tagliola potrebbe esercitarsi anche sul trattamento privilegiato delle erogazioni liberali, comprese le donazioni ai partiti.

Le forbici sono sul tavolo del ministero dell’Economia. Che deve decidere come e...