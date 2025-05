Isa, in Gazzetta ufficiale il decreto con le modifiche per l’anno d’imposta 2024

Pubblicato mercoledì 28 maggio in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef 24 aprile 2025 con cui sono state approvate le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) in vigore per il periodo d’imposta 2024. Il testo era stato anticipato sul sito del Mef nelle scorse settimane.

Gli adeguamenti riguardano tutti i 172 Isa e tengono conto della situazione economica e in particolare, come si legge nell’articolo 2 «al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico...