Isa per il periodo d’imposta 2026, ok alla revisione con un taglio dei dati presenti
Le Entrate individuano i dati rilevanti per l’applicazione degli indici e il programma di modifiche e aggiornamenti
Via libera alla revisione degli indici di affidabilità sintetica in vigore a partire dal periodo d’imposta 2026. Il provvedimento 36467/2026 delle Entrate dispone l’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026, nonché il programma delle revisioni degli stessi a partire dalla medesima annualità.
Il provvedimento non riguarda dunque l’imminente campagna dichiarativa (periodo d’imposta 2025), ma getta le basi...