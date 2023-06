Isa, le liste selettive per i controlli fiscali su base triennale di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi









Liste selettive per i controlli fiscali in base agli Isa su base triennale anche per il periodo d’imposta 2022. È uno dei chiarimenti della circolare 12/E/2023, che fa il punto sui principali elementi operativi applicabili agli Isa relativi all’anno d’imposta 2022.

Il documento ripercorre le principali tappe normative e di prassi che hanno portato all’elaborazione del software Isa 2023 (versione attualmente in vigore: 1.0.0 del 28 aprile 2023) nel quale sono stati trasfusi gli adattamenti necessari...