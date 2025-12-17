Iscrizioni ipotecarie, rinnovazione anche senza quote di comproprietà
La risoluzione 69/E/2025: nella nota opportuno indicare i dati catastali attuali oltre a quelli storici
Arrivano le istruzioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie alla luce di complessità operative riscontrate nella prassi degli uffici preposti alla tenuta dei registri immobiliari. Sono contenute nella risoluzione 69/E/2025 con riferimento a un procedimento di crescente rilevanza a fronte della frequenza con la quale vengono stipulati mutui di durata ultraventennale. Il che, allo scadere del ventennio, rende occorrente effettuare appunto la rinnovazione dell’ipoteca per mantenere il grado...