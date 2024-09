Iva al 4% estesa alle attività tipografiche digitali

Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuata con le moderne tecnologie con aliquota IVA del 4%.

In risposta all’Associazione di categoria, l’agenzia delle Entrate estende il regime di favore previsto ai fini dell’Iva per il settore dell’editoria, e precisamente per le attività di produzione di lastre di stampa, montaggio, duplicazione, produzione delle pellicole, composizione, correzione di bozze, impaginazione (n. 35, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972), ...