Iva ad aliquota ordinaria sui servizi per realizzare un’opera d’arte

Alla fonderia artistica non si applica il prelievo ridotto al 5 per cento. Secondo le Entrate l’imposta agevolata vale sole per le cessioni di beni

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Iva ad aliquota ordinaria per le prestazioni di servizi dirette alla realizzazione dell’opera d’arte. Con la risposta ad interpello 4/2025, l’Agenzia interviene nel mondo dell’arte che, sul piano fiscale, almeno per quel che riguarda l’Iva, si è trovato spesso ad essere penalizzato.

