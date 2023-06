Iva applicata in eccesso: serve soluzione nella delega di Vanni Fusconi,Giorgio Gavelli e Massimo Sirri









La riqualificazione della soccida “monetizzata” intercetta un tema assai delicato che riguarda una molteplicità di situazioni: l’interpretazione dell’articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997 e i suoi rapporti con la procedura di restituzione dell’Iva non dovuta di cui all’articolo 30-ter del Dpr 633/1972. Secondo la prima norma, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente...