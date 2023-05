Iva, applicazione dello split payment da delimitare di Benedetto Santacroce

Link utili Scheda: La patologia dell’articolo 26 Iva Raffaele Rizzardi Riviste

Split payment verso la proroga in attesa della delega fiscale - di Giovanni Parente e Benedetto Santacroce

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La delega fiscale proposta in materia Iva dal Governo dovrebbe sfruttare il passaggio parlamentare per arricchirsi di alcuni ulteriori criteri che possano rispondere meglio al riallineamento della normativa interna a quella unionale. In particolare, gli interventi non espressamente inclusi, ma più che necessari riguardano:



• l’abolizione di tutti quei regimi che determinano delle distorsioni del principio di neutralità;



• la sospensione della riforma Iva prevista dal 2024 per gli enti associativi...