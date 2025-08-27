Iva, controverso il no alla detrazione tardiva delle fatture non registrate

Registrazione della fattura ed esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sono imprescindibilmente collegati secondo l’orientamento delle Entrate. Le ultime risposte ad interpello sono da ostacolo alla presentazione della dichiarazione Iva integrativa per esercitare il diritto alla detrazione tardivamente, quando la fattura ricevuta non è registrata.

