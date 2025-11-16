Iva a credito rimborsata se indicata nel modello dell’anno di fine attività

Il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza Iva a credito denunciata nella dichiarazione Iva dell’anno di cessazione dell’attività, anche in caso di omessa compilazione del quadro VR. Opera il termine di prescrizione decennale e non quello di decadenza. Questi sono i principi sanciti dalla Cgt di secondo grado delle Marche n. 1013/3/2025 del 3 novembre scorso che ha deciso a seguito di rinvio della Cassazione (presidente e relatore Minestroni).

Cessata la propria impresa individuale, il ...