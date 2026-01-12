Iva, su dotazioni e provviste di bordo il nodo dell’imbarco in porti stranieri

Il manifesto di merci in partenza (Mmp) è idoneo a comprovare l’effettivo imbarco di dotazioni e provviste di bordo su navi e aeromobili, permettendo l’applicazione del regime della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, ovviamente in presenza degli altri presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali.

Questa, in estrema sintesi, l’indicazione principale contenuta nella circolare 24/D del 10 settembre 2025, in cui viene puntualizzato che le formalità doganali per le cessioni...