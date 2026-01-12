Iva, su dotazioni e provviste di bordo il nodo dell’imbarco in porti stranieri
Il manifesto di merci in partenza (Mmp) consente la non imponibilità. La documentazione facilita solo le operazioni realizzate negli scali italiani
Il manifesto di merci in partenza (Mmp) è idoneo a comprovare l’effettivo imbarco di dotazioni e provviste di bordo su navi e aeromobili, permettendo l’applicazione del regime della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, ovviamente in presenza degli altri presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali.
Questa, in estrema sintesi, l’indicazione principale contenuta nella circolare 24/D del 10 settembre 2025, in cui viene puntualizzato che le formalità doganali per le cessioni...