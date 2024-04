Iva, indebita detrazione non sanzionata se c’è infedele dichiarazione

L’Iva fatturata in eccesso rispetto all’aliquota effettivamente applicabile non sarà mai detraibile, ma la violazione è derubricata a violazione formale. La sanzione per indebita detrazione, inoltre, non sarà irrogabile qualora venga sanzionata l’infedeltà della dichiarazione. Sono questi alcuni dei punti qualificanti, in materia di Iva, dello schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni, ora all’esame delle Camere.

Il provvedimento recepisce nella sostanza l’orientamento della Cassazione...