Iva, la neutralità fiscale non vieta la decadenza per il rimborso

I principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, nonché di effettività, non ostano a che uno Stato membro possa prevedere un termine di decadenza entro cui vada presentata la domanda di rimborso dell’Iva risultante da una riduzione della base imponibile a seguito di mancati totali o parziali pagamenti, la cui scadenza ha come conseguenza quella di sanzionare il soggetto passivo che non sia stato sufficientemente diligente. È il principio fornito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ...

