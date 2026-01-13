Iva non versata, prova della crisi di liquidità a carico del contribuente

La non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e di ritenute può essere riconosciuta solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. L’onere di provarne tutti i presupposti grava sul contribuente. A fornire queste rigorose indicazioni è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 39154/2025.

I fatti e il ricorso

Il legale rappresentante di una società di autotrasporti era condannato per...