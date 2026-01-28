Iva, sui permessi per cariche pubbliche non c’è distacco del personale

L’articolo 77, comma 1, del Tuel (Testo unico degli enti locali) prevede che la Repubblica tuteli il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Il Tuel è il principale riferimento normativo che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze degli enti locali in Italia, come Comuni, Province e Città metropolitane.

Inoltre, in base all’articolo...