Iva, responsabilità solidale solo se il debito è ancora esistente

Secondo l’Avvocato Ue la responsabilità non può sopravvivere all’estinzione del debitore principale, né può essere fondata su una presunzione assoluta di conoscenza del mancato versamento. Parola alla Corte

di Giorgio Emanuele Degani

La causa C-121/24, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, solleva una questione di rilievo sistemico per il diritto tributario unionale: la compatibilità della responsabilità solidale per l’Iva, prevista dalla normativa nazionale bulgara, con i principi e le disposizioni della direttiva Iva. Le conclusioni dell’Avvocato generale offrono una lettura rigorosa del quadro normativo europeo, con implicazioni potenzialmente rilevanti per gli ordinamenti degli Stati membri.

La questione in esame

La vicenda...

