L’accertamento digitale può arrivare anche con la notifica postale

Non è nullo, per assenza di valida sottoscrizione, l’avviso di accertamento nativo digitale ma notificato in versione cartacea, firmato digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarato conforme all’originale informatico. La notifica, inoltre, può correttamente avvenire sia con Pec, sia a mezzo del servizio postale. A fornire questi principi è la Cassazione con la sentenza 16846/2024.

Un contribuente lamentava la nullità dell’avviso di accertamento per assenza di valida sottoscrizione. Rilevava...